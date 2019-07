BRESSANONE - Primo titolo italiano assoluto all’aperto, dopo i tre conquistati al coperto, sempre ad Ancona, per Simone Barontini, che negli 800 metri tricolori di Bressanone è partito in bella progressione staccando il veneto Ernico Riccobon. Il tempo del mezzofondista anconetano è stato di 1.47’’89, ancora a mezzo secondo dal suo personale, ma sicuramente molto migliore dopo il mezzo flop degli Europei under 23, di Gavle in Svezia.



«Sono molto contento di aver riscattato la prova opaca degli Europei - ha detto Barontini dopo il traguardo - e di aver condotto una gara come avevamo programmato con il mio tecnico. adeeso spero in atri progressi, anche a livello di cronometro». Con questa vittoria Barontini ha conquistato il diritto ad indossare la maglia azzurra agli Europei a squadre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA