BRESSANONE - Dopo l'oro di Simone Barontini negli 800 e i podi di Eleonora Vandi e Lorenzo Del Gatto, per le Marche ai campionati italiani assoluti di Bressanone sono arrivate altre tre medaglie nella giornata conclusiva. L'ascolano Nazzareno De Marco, dell'Asa Ascoli, ha conquistato l'argento nel lancio del disco scagliando l'attrezzo a 57,93, battuto solo dall'umbro Giovanni Faloci, da sempre tesserato per l'Avis Macerata. Medaglia di bronzo per il maceratese Lorenzo Veroli nei 400 ostacoli in 52 netti. L'atleta di Montecassiano si è arreso solo a Sibilio e Haliti destando un ottima impressione. Sempre più lontano lancia invece il giovanissimo Giorgio Olivieri nel martello. L'under 23 di Montegiorgio è arrivato a 72,03 con l'attrezzo da 7 kg, quello dei grandi, stabilendo l'ennesimo record italianio di categoria e vincendo anche lui la medaglia di bronzo.

