MACERATA Ci sarà un maceratese ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera in programma dal 27 settembre al 6 ottobre a Doha in Qatar.. Farà parte della squadra azzurra, infatti Michele Antonelli. Per lui la convocazione è per la gara sicuramente di maggior fascino tra quelle di resistenza: la 50 km di Marcia. Antonelli, avviato all’atletica nell’AVIS Macerata, Michele ha ottenuto i primi risultati di rilievo nazionale ed internazionale con i colori dell’Atletica Recanati, vincendo, nel 2016, sia il titolo Italiano Promesse sia quello Assoluto e poi, nel 2017, un’incredibile medaglia di bronzo nella Coppa Europa, a Podebrady, sempre nella 50 km. Ora, in forza al C.S. Aeronautica, si presenta all’appuntamento di Doha, con un 2019. A Doha la partenza della gara avverrà alle 22.30 italiane, con temperature che sfioreranno i 40° Si prospetta quindi una gara difficile per tutti i concorrenti in un consesso che già mette a dura prova le emozioni, vista la presenza dei più forti specialisti del mondo. La partenza per la nazionale è per il 25 settembre, mentre il via della 50 km sarà il 28. Della squadra azzurra faranno parte anche altri due atleti marchigiani: Gianmarco Tamberi ed Eleonora Vandi

