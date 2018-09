PESCARA - Gianmarco Tamberi ha chiuso la stagione in bellezza, con la terza esibizione consecutiva almeno a 2,30. Impegnato in una gara praticamente senza avversari (il secondo a 2,16) Tamberi allo Stadio adriatico di Pescara, ha saltato appunto al primo tentativo 2,16 e 2,21, poi alla seconda prova i 2,26 e i 2,30 e poi si è arreso addirittura a 2,35. Per Gimbo si è trattato dell'ultima gara di una stagione all'inizio faticosa ma che poi ha riservato all'anconetano lo sblocco decisivo per tornare ai vertici mondiali. A Pescara in particolare molto bello il salto a 2,30, una quota superata con buon margine.

Con questo titolo italiano Gianmarco è salito sul gradino più alto del podio tricolore per la quarta volta. c'era già riuscito nel 2012, nel 2014 e nel 2016 .

