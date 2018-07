VIERSEN - Giornata poco felice per Gianmarco Tamberi al meeting di Viersen. In Germania il campione europeo è riuscito a superare soltanto la misura di ingresso a 2,12 per altro con la prima prova. Poi il 26enne anconetano delle Fiamme Gialle, oro mondiale indoor nel 2016, ha commesso tre errori a 2,16 ed è uscito di scena. Era la quarta gara della stagione all’aperto per l’azzurro e la terza in una settimana: lunedì Gimbo era tornato a saltare un incoraggiante 2,26 a Szekesfehervar, in Ungheria, e tre giorni più tardi aveva chiuso con 2,25 in Diamond League a Losanna, mentre l’esordio era stato a 2,20 il 22 giugno in Germania.

Ieri per “Gimbo” è arrivato il decimo posto mentre il successo, in una gara comunque avara di risultati, a causa anche delle condizioni meteo, al tedesco Mateusz Przybylko, l’unico a valicare un non eccezionale 2,28.

