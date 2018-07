LOSANNA - Nel meeting di Losanna, valido come tappa della Iaaf Diamond League, Gianmarco Tamberi ha confermato di essere in crescita ma non è riuscito a ritoccare il suo recente primato stagionale di 2,26. Il saltatore in alto anconetano ha superato i 2,25 ma poi si è arreso alla misura successiva, i 2,29, per la verità ostici a molti, visto che nella gara svizzera solo in tre sono riusciti a superare la misura.

La gara è iniziata dai 2,20, che Gimbo ha saltato al primo tentativo, poi si è passati subito a 2,25, e lì Tamberi ha avuto bisogno della terza prova per valicare l'asticella. Infine a 2,29 i tre errori, che hanno causato l'eliminazione. i 2,29 sono comunque stati superati solo da Lysenko, Starc e Robinson, a dimostrazione di una gara difficile per tutti quanti.

Domenica Tamberi sarà di nuovo in gara, stavolta in Germania, nel mirino di Halfshave ci sono come minimo i 2,28, forse anche qualcosa in più, se le condizion di gara e il meteo saranno favorevoli.

