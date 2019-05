ASCOLI - E' la partita che vale la finalissima. Chi vince tra Atletico Ascoli e Civitanovese domenica prossima affronterà la Vigor Senigallia per conquistare il salto in Eccellenza. Calcio d'avvio al Picchio Village alle 16 con la partita subito ricca di emozioni e con i rossoblù di De Filippis vicini al gol per due volte e con il portiere under Albertini a salvare l'Atletico. Proprio un attimo prima del riposo, il risultato si sblocca: dopo aver dominato la Civitanovese va sotto. Clamoroso errore della difesa rossoblù, Mariani ne approfitta e infila in fondo al sacco per l'esultanza dei supporters ascolani.









ATLETICO ASCOLI - CIVITANOVESE 1-0

