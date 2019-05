ANCONA - In principio fu l’Atletico Piceno, oggi sgomita invece forte l’Anconitana in Promozione e può provarci anche la KSport Azzurra in Prima Categoria. Il sogno è il più sublime: fare il triplete, ovvero vincere in un colpo solo campionato, Coppa e titolo regionale. Che sia una vera impresa lo dimostra il fatto che negli ultimi vent’anni di gol per diletto solo otto marchigiane ci sono riuscite.



In Eccellenza, dal primo campionato datato 1991/92 a oggi, l’unica a trionfare è stata l’Ancona nel 2010/11, vincendo il campionato, la Coppa regionale e pure quella nazionale dopo aver battuto il Città di Marino per 3-1 nella finale disputata allo stadio Casal del Marmo di Roma. Era il 6 aprile del 2011. Sono invece riuscite a fare doppietta, vincendo campionato e Coppa regionale, la Maceratese nel ‘91/92, la Cagliese nel 2000/01, l’Urbino nel 2002/03 e il Tolentino nella stagione appena terminata.



In Promozione l’unica a fare il triplete dal 2006/07 a oggi è stato invece il Matelica nel 2011/12. In Prima Categoria, dal 1999/2000 ai giorni nostri, ci sono invece riuscite solo quattro squadre: la Filottranese nel 2006/07, il Campiglione nel 2008/09, il Casette Verdini nel 2011/12 e il Porto d’Ascoli nel 2012/13. Solo una squadra ha invece realizzato il triplete negli ultimi venti anni in Seconda: finora ci è riuscito solo l’Atletico Piceno nel 2003/04.

