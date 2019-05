Sono arrivate seconde nei due gironi di Promozione e domenica si sfideranno per la conquista dell'Eccellenza. Oggi la riunione per scegliere il campo che ospiterà la finalissima con tre sedi in lizza: il Tubaldi di Recanati, il Recchioni di Fermo e il Polisportivo di Civitanova Marche. Mentre i rossoblù di Guiducci sono approdati in finale senza affrontare i playoff per il maxi vantaggio sulla terza, l'Atletico Piceno ha superato i due esami ed è ora pronto a giocarsi tutto nella partita che vale il salto di categoria. Entrambe le squadre quando giocano in casa hanno il campo sintetico ma non è escluso che venga scelto un fondo naturale. Questo pomeriggio la decisione.

