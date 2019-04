PESARO - Una vigilia calda, conto alla rovescia per una domenica che potrebbe diventare decisiva per tutte le quattro squadre marchigiane attese domani (per tutte il via alle 18,30) da impegni tutt'altro che agevoli. Partita verità per il Fano che deve cercare il colpo grosso a Vicenza per provare ad evitare l'ultimo posto che a fine stagione vorrebbe dire retrocessione in serie D. Partita delicata anche quella - una sorta di derby - del Benelli dove la Vis riceve la visita del Rimini con i romagnoli anche loro impegnati ad evitare l'ultimo posto e magari anche i playout. Impegni in ottica playoff invece per Fermana e Samb con i canarini di Destro impegnati a Monza mentre i rossoblù di Magi davanti al loro pubblico se la vedranno con il Gubbio.

