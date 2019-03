E le Marche esultano ancora. Lorenzo Baldassarri dopo una gara avvincente concede il bis in Moto2. Il pilota marchigiano della Kalex del team Pons HP40 si impone anche in Argentina dopo aver esultato nel GP iniziale in Qatar e con questo successo prende il largo nel mondiale. Una domenica da ricordare frutto anche di una grande strategia con Baldassarri, che ha atteso nelle prime fasi per poi risalire nel finale quando con le gomme più performanti ha sferrato gli attacchi decisivi. Sul podio Baldax, al 4° successo in carriera, precede Remy Gardner, a lungo protagonista al vertice, e Alex Marquez, con Lecuona 4°, Schrotter 5° e arretrato nel finale, Binder 6° e Luca Marini 7° dopo un duello fatale nell'ultimo giro. Ritirato Bulega, caduti Martin e Aegerter, alla fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA