Baldassarri-show il marchigiano vince in volata il G.P. del Qatar

Un trionfo, una grande gioia. Qatar terra di conquista per Lorenzo Baldassarri. Il marchigiano della Kalex del team Pons si impone infatti nel GP della Moto2 del Qatar e inizia nel modo migliore la sua stagione. Lo fa regalando emozioni fino alla linea del traguardo, tagliato in volata con soli 26 millesimi di margine su Thomas Luthi, autore di una grande rimonta. Scattato subito al comando, dopo i brividi di una collisione multipla innescata da Niccolò Bulega, che alla prima staccata sbaglia i tempi della frenata e coinvolge Navarro e Lecuona, Baldassarri dà lo strappo giusto, allunga, viene ripreso, ma mostra tempra e nervi saldi nel resistere agli attacchi dello svizzero, fino a un trionfo da cuore in gola. A completare il podio ecco Schrotter, che conquista il 3° posto per soli 2/1000 su Remy Gardner, buon 4°.

