Amara Inter, rimontata e battuta da Suarez. Il Barça vince 2-1

L’impresa sfuma a 6’ dalla fine, a un passo dal traguardo. L’Inter perde 2-1 contro il Barcellona dopo essere passata in vantaggio già al 3’ con Lautaro Martinez, bravo a beffare Lenglet e a battere Ter Stegen. Nella ripresa i catalani rinascono con l’ingresso in campo di Vidal. Messi è un altro giocatore rispetto a quello anonimo del primo tempo e Suarez torna il cannoniere di un tempo e con una doppietta ribalta l’Inter, che rimedia il primo passo falso stagionale. Ma a conti fatti per i nerazzurri è una sconfitta ingiusta perché giocano un primo tempo stellare creando occasioni su occasioni e sfiorando più volte il raddoppio. Prima è Semedo a salvare in scivolata su Barella, poi è Ter Stegen a negare la gioia della doppietta a Lautaro Martinez. L’Inter non si ferma, il Barcellona arranca. Sensi disegna calcio, Barella è un guerriero in mezzo al campo. Tutto, però, cambia nella ripresa. Basta l’ingresso in campo di Vidal, con de Jong che torna nel suo ruolo naturale nel 4-2-3-1 di Ernesto Valverde, a disunire l’Inter. Suarez segna il pareggio con una bella girata al volo proprio su suggerimento di Vidal. Poi a 6’ dalla fine è sempre Suarez a raddoppiare finalizzando un’invenzione di Messi. L’Inter perde, ma si presenta con ancora più consapevolezza nei propri mezzi alla sfida scudetto di domenica sera contro la Juventus.



