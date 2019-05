Barcellona-Liverpool 1-0 Diretta Sblocca Suarez

Sarà il Barcellona ad ospitare il Liverpool nella seconda delle semifinali in programma questa settimana per la Champions League: niente è scontato nel calcio, ma la sensazione è che da questo scontro potrebbe uscire se non la vincitrice quanto meno la grande favorita per la conquista della coppa europea più prestigiosa per club. I catalani nei quarti hanno avuto la meglio, abbastanza agevolmente, sul Manchester United, mentre il Liverpool ha regolato senza patemi i lusitani del Porto.



BARCELLONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Vidal, Sergio Busquets; Coutinho, Suarez, Messi.

LIVERPOOL: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Keita; Salah, Mane.

