ANCONA - Dopo l’uscita di scena dell’ascolano Nazzareno De Marco, subito eliminato nel lancio del disco, e del maceratese Michele Antonelli nella 50 km di marcia, scendono in pista gli altri assi. Domani, giovedì 9, saranno sette gli azzurri in gara nei turni eliminatori della sessione mattutina ai Campionati Europei di Berlino. Due di loro sono marchigiani e un altro è quasi un marchigiano acquisito. In gara, oltre alle discobole Daisy Osakue (ore 9.30) e Valentina Aniballi (11.00), la lunghista Laura Strati (10.30), quindi Paolo Dal Molin, Hassane Fofana e Lorenzo Perini sui 110hs (ore 10.55), mentre alle 11.30 sarà il turno dell’anconetano Simone Barontini della Sef Stamura nelle batterie degli 800 metri per centrare la qualificazione alla finale. In serata tornerà in scena l’anconetano Gianmarco Tamberi, impegnato alle 19.30 nella qualificazione del salto in alto maschile insieme a Marco Fassinotti. La finale dell’alto è prevista sabato 11 alle 20.

Sempre domani, Luminosa Bogliolo sarà invece al via nella semifinale dei 100hs (19.25) con Libania Grenot e Maria Benedicta Chigbolu in quelle dei 400 metri (19.50). In serata la finale dei 3000 siepi (ore 21.20) con Yohanes Chiappinelli e soprattutto il romano egiziano Ahmed Abdelwahed del Cus Camerino, che proverà a centrare una sorprendente medaglia.

Venerdì 10, alle 13.40, a Berlino scenderà invece in pista la pesarese Elisabetta Vandi dell’Atletica Avis Macerata nelle batterie della staffetta 4x400. Eventuale finale sabato 11 alle 21.50

