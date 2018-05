PORTO SAN GIORGIO - La Xl Extralight Montegranaro è stata sconfitta in casa per 71-65 dall'Alma Trieste ed è stata così eliminata dai playoff per la promozione in Serie A di basket. La squadra gialloblù allenata da Gabriele Ceccarelli porta comunque a termine una grandissima stagione in cui, pur se neopromossa, si è classificata quinta nel girone est della Serie A2 e poi ha superato anche un turno nei playoff, prima di essere eliminata da Trieste, una delle candidate alla vittoria finale.

Nell'ultima partita, giocata al PalaSavelli, gli ospiti sono partiti a razzo guadagnando anche 15 punti di vantaggio, l'Extralight però non si è arreasa e ha guadagnato terreno in maniera lenta ma costante, arrivando anche a due soli punti da Trieste, che però nel finale ha mantenuto la freddezza, giovandosi anche della stanchezza dei veregrensi. E' finita 71-65 tra gli applausi dei numerosi tifosi di Montegranaro che affollavano il PalaSavelli.

