TRIESTE - E' finita 105-74 per l'Alma Trieste gara-1 dei quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie A di basket, ma il severo trentello subito dalla Poderosa non deve trarre in inganno, la squadra di Ceccarelli è crollata solo nella ripresa, dopo aver condotto anche nel punteggio fino a fine primo tempo. Nella ripresa i veregrensi hanno segnato appena 29 punti, dopo i 45 del primo tempo, mentre Trieste ha segnato con grande regolarità.

Gara-2 si giocherà sempre a Trieste martedì sera, prima sfida a Montegranaro venerdì alle 20,30 al PalaSavelli.



