TRIESTE - Beffa amarissima per la Poderosa Montegranaro sconfitta in gara-2 dei quarti di finale dei playoff per la serie A sul parquet di Trieste per 80-79. La Xl Extralight infatti che condotto anche con 8 punti di vantaggio dalla fine del terzo quarto fino a metà dell'ultimo, e ha avuto anche la palla del controsorpasso all'ultimo secondo, ma Powell non si è preso la responsabilità del tiro e ha scaricato su Maspero, piazzato molto peggio dell'americano.

Il bello però è che la squadra di Ceccarelli aveva raddrizzato una partita nata malissimo, al punto che l'Alma Trieste conduceva per 18-0. Con un grande Amoroso e un ottimo Corbett poi la Poderosa aveva ribaltato alla grande la partita.

Otra l'Alma trieste conduce per 2-0 nella sfida, la terza partita venerdì a Porto San Giorgio

