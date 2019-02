PIACENZA - Decima vittoia consecutiva in campionato per la Xl Montegranaro, vittoriosa a Piacenza contro la Bakery con il risultato di 75-72. Ancora una volta i gialloblù hanno vinto una sfida punto a punto, incerta fino alla fine, ma come quasi sempre succede sono stati loro a piazzare lo sprint vincente. Nel finale decisivo Corbett, che nel primo tempo era sembrato molto al di sotto del suo standard, lasciando invece la palma del protagonista di giornata a Testa. Quando però la partita sembrava destinata a finire punto a punto, la guardia di Montegranaro ha cambiato marcia e ha dato alla sua squadra il vantaggio decisivo. In classifica la Poderosa è sempre più sola al secondo posto alle spalle della Fortitudo Bologna.

