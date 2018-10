ANCONA - Doppia vittoria, e che vittoria, per le marchigiane della Serie A2 di basket. La Xl Extralight ha fatto un sol boccone della Orasì Ravenna, dominandola sul suo campo (101-67) dopo una partita che l'ha vista in vantaggio di oltre 20 punti fin dal primo tempo. La squadra di Pancotto non ha avuto il miglior Corbett ma ha sfoderato una eccellente prove di squadra, con un Simmons vicino alla perfezione ed un Amoroso per cui non si trovano più gli aggettivi.



Grande prestazione anche per la Termoforgia Jesi, che all'esordio casalingo ha fatto un sol boccone dell'Assigeco Piacenza, infliggendole un risultato finale di 97-86 che durante la partita aveva assunto contorni ancor più netti prima che gli jesini alzassero un po' il piede dall'acceleratore. Jones è stato il mattatore della partita, dall'alto dei suoi 30 punti, ma tutti i ragazzi di Cagnazzo hanno strappato applausi al pubblico jesino.

