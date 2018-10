PORTO SAN GIORGIO - E' stato vinto, come da pronostico, dalla Xl Extralight, il derby d'esordio del campionato di Serie A2 di basket, ma la Termoforgia Jesi ha retto benissimo il confronto rimanendo in partita fino alla fine ed uscendo sconfitta di misure, con il risultato di 73-70. I gialloblù di Pancotto, al ritorno in panchina nella sua Porto san Giorgio, sono stati quasi sempre in vantaggio, ma sempre con scarti minimi. Alla fine decisive per l'Extralight le prove dei due americani. Da parte jesina molto bravo il pivot Totè e un applauso uin più al capitano, Rinaldi, rimasto in campo per 32 minuti poche ore dopo la notizia della scomparsa del padre. Un minuto di silenzio al PalaSavelli e le condoglianze di tutto il mondo del basket

