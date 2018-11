PORTO SAN GIORGIO - Sconfitta di misura per la Extralight Montegranaro, che esce a testa altissima dal big match del PalaSavelli, contro la capolista imbattuta Lavoropiù Bologna. I flisiei si sono imposti per 76-71 davanti ad oltre 4000 spettatori, ma la squadra di coach Pancotto ha sfiorato il colpo grosso ed è uscita tra gli applausi dei tigfosi.

Anche l'altra squadra marchigiana di A2, la Termoforgia Jesi, è stata sconfitta, in maniera netta, a Treviso dalla De longhi.

