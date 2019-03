TREVISO - Sconfitta di misura a Treviso, sul campo della squadra forse più in forma in questo momento, per la Xl Extrralight Montegranaro, battuta dalla De' Longhi Treviso per 73-67. La partita è stata sempre in equilibrio, con una predominanza di vantaggio per la squadra locale, ma sempre di strettissima misura. Le due squadre hanno confermato la loro predilezione per la difesa, come dimostra il punteggio finale.



La sconfitta, solo la seconda in 13 trasferte di campionato, non pregiudica assolutamente la posizione in classifica della squadra di Pancotto, che resta al secondo posto, con ancora 2 punti di vantaggio sulla stessa De' Longhi. Alle 18 scenderà in campo l'Aurora Jesi, di scena a Udine

