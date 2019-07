ANCONA - Sono stati resi noti oggi i calendari dei campionati di basket di serie A2 e di serie B. In serie A2 la Xl Extralight Monteganaro esordirà il 6 ottobre a Imola, per poi giocare la prima partita in casa la settimana dopo contro il Piacenza di Gabriele Ceccarelli, per due stagioni allenatore dei gialloblù veregrensi. Ma la giornata è stata importante in casa Extralight, perché la società ha annunciato il nome del primo straniero. a sostituire il grande Lamar Corbett, nel ruolo di guardia, sarà Aaron Thomas, già esperto del campionato italiano per aver giocato in A2 sia a Roma che a Scafati. Lo scorso anno Thomas ha chiuso la stagione con una media di oltre 20 punti a partita. Ora la squadra di coach Ciani deve ingaggiare un pivot americano.



In serie B invece quello che interessa le squadre marchigiane, ben sette, è il girone C, un girone di ferro con squadre molto forti anche dall'Abruzzo e dall'Emilia Romagna. Le magnifiche sette delle Marche daranno vita a ben 42 derby durante la regular season per giocarsi l'accesso ai playoff. Questo il programma completo della prima giornata, in programma il 29 settembre. tutte le nostre squadre giocheranno le partite interne la domenica pomeriggio Pallacanestro Piacentina-Benedetto XIV Cento, Ristopro Fabriano-Luciana Mosconi Ancona, New Flying Ozzano-Tiggers Cesena, Giulianova-Chieti, Rossella Civitanova-Sutor Montegranaro, Rinascita Rimini-Goldengas Senigallia, Aurora Jesi-Teramo Basket, Raggisolaris Faenza-Porto S.Elpidio

