SANSEPOLCRO Buon test e vitoria incoraggiante per la Carpegna Prosciutto Pesaro nel torneo di Sansepolcro. I pesaresi di coach Perego si sono imposto per 88-81 alla Oriora Pistoia nella prima amichevole stagionale contro una squadra di serie A. Nonostante l'assenza di Thomas per infortunio, e del pivot titolare, non ancora ingaggiato, i pesaresi hanno destato un'ottima impressione, soprattutto con il top scorer Barford (26 punti) e con il playmaker Pusica.

Nel frattempo oggi pomeriggio la società ha ufficializzato l'ingaggio, con contratto di due mesi, del pivot Tau Lydeka, che se non altro consentirà di iniziare dignitosamente il campionato, in attesa che il ds Cioppi peschi l'uomo giusto sul mercato americano. Domani alle 19 la Vuelle giocherà la finale del torneo di Sansepolcro, ancora senza Thomas

