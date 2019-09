LA SPEZIA La Carpegna Prosciutto debutta al torneo di La Spezia e alle 18,15 sfiderà (per la terza volta in questo precampionato) la Grissin Bon Reggio Emilia. «La Grissin Bon è una squadra importante, sarà una delle protagoniste del campionato e il test è molto utile per noi», sostiene il coach dei pesaresi Federico Perego, che cerca ancora qualche indicazione dalle ultime tre partite di prestagione, visto anche che Lydeka e Thomas sono stati inseriti da pochi giorni. Domani la Carpegna Prosciutto giocherà ancora a La Spezia contro la Fortitudo Bologna oppure Pistoia. Da sottolineare che la Fortuitudo sarà anche la prima avversaria dei pesaresi in campionato, il 23 settembre all'Adriatic Arena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA