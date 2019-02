MILANO - L'anno scorso era riuscita l'impresa alla Vuelle sul campo dell'Armani Milano. quest'anno però i campioni d'Italia, forse memori della beffa di una stagione fa, pur se privi di quattro pezzo da novanta, hanno fin da subito fatto capire alla Vuelle che non ci sarabbe stata alcuna possibilità. Il risultato finale è stato di 111-74 per la Ax Milano, ma già il 59-28 maturato alla fine del primo tempo aveva di fatto trasformato la partita in un allenamento per entrambe le squadre. Nella ripresa difese più morbide e si gioca solo per le statistiche, anche se sono ormai troppe volte che la Vuelle subisce più di 100 punti. In classifica questa battuta di arresto vuol dire poco, perché la partita di Milano sarà proibitiva per tutte, però vanno registrate, nella parte bassa della classifica, le vittorie di Fiat Torino e Grissin Bon Reggio Emilia.

