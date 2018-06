La Luciana Mosconi-Globo Il Campetto Ancona travolge la Ferrini Quartu Sant'Elena con il risultato di 118-66 e conquista la promozione in Serie B Nazionale.

I ragazzi di coach Marsigliani dominano la partita trascinati da un Ruini strordinario autore di 28 punti nei primi 26 minuti giocati e chiudono da imbattuti il concentramento laziale disputato a Ferentino che promuoveva la prima classificata in B.

Un risultato strameritato per la formazione del presidente Gabriele Martelli arrivato al termine di una stagione nella quale i bianconeroverdi hanno conquistato 31 vittorie in 34 partite disputate compresi i playoff e le due gare di spareggio disputate nel Lazio in questi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA