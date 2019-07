CIVITANOVA MARCHE - Era nell’aria da settimane, ma ora è realtà. Il grande colpo di mercato in Serie B lo piazza la Rossella Civitanova, che ha ufficializzato l’ingaggio di Valerio Amoroso. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, con un curriculum che parla di Nazionale e tanta Serie A e le ultime due stagioni vissute da capitano nella Poderosa, dimostrandosi ancora uno degli italiani più forti dell’intera A2 nonostante i 39 anni. Un giocatore potenzialmente devastante per il terzo campionato nazionale, che cambia volto ed ambizioni civitanovesi in vista di un campionato che si annuncia scoppiettante. «Con non pochi sacrifici e nuove risorse, siamo riusciti a portare a Civitanova uno dei giocatori più prestigiosi dell’intero panorama cestistico italiano – chiosa il presidente Sergio Mandorlini – con le manovre dei nostri collaboratori e grazie all’ulteriore spinta dal nostro main sponsor Rossella si è concretizzata un’operazione molto difficile. Confidiamo in Valerio perché con le sue grandi esperienza ed entusiasmo possa il traino per far crescere tutto il movimento cestistico civitanovese».Non sono stati diffusi i dettagli dell’operazione,

