BOLOGNA - La Lega Basket Serie A ha comunicato il calendario completo della regular season della LBA Serie A 2019-20 che vedrà al via 17 squadre. Il primo turno si disputerà in 3 giorni: martedì 24 settembre si parte con le sfide di Pesaro tra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e la neopromossa Fortitudo Bologna e di Brescia tra Germani Basket Brescia e Grissin Bon Reggio; mercoledì 25 settembre sono previste altre due gare e giovedì 26 settembre le rimanenti 4 partite tra cui spicca la sfida tra la neopromossa De’ Longhi Treviso e la A|X Armani Exchange Milano con il ritorno di Ettore Messina a Treviso.

Nel week end precedente, sabato 21 e domenica 22 settembre, è invece in programma a Bari la Supercoppa con Umana Reyer Venezia, Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi. Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma a Pesaro da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020, si concluderà domenica 5 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 26 aprile.

I PLAYOFF: per quanto riguarda i playoff la partenza è prevista per il 7 e 8 maggio mentre l’ultima data utile per l’assegnazione dello scudetto è il 12 giugno. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date dei quarti, semifinali e finali verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.



Per la Vuelle, dopo l'esordio in casa con la Fortutudo ci saranno la trasferta di Sassari, il turno di riposo, e la partita interna con l'altra bolognese, la Segafredo, ultima partita di regular season in trasferta, a Firenze.





