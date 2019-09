PESARO - Tutto pronto a Pesaro dove mercoledì, alle 20.30 al PalaPizza si giocherà il derby marchigiano tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Xl Extralight Montegranaro, valido come quindicesimo Memorial Alphonso Ford. La partita è infatti dedicata al giocatore americano della Scavolini 2003/2004, che l'anno successivo, a pochi giorni dal ritorno a Pesaro per la preparazione precampionato, annunciò con una commovente lettera di dover lasciare l'attività sportiva a causa dell'aggravarsi della leucemia con cui il giocatore conviveva ormai dal 1997. Ford morì soltanto 10 giorni dopo quell'annuncio, lasciando un grande vuoto nel basket europeo e in tutta Pesaro. Le due squadre marchigiane di Serie A e serie A2 dunque daranno vita ad una partita interessante, essendo gli ospiti di Montegranaro più avanti nella preparazione e quindi in grado di dar filo da torcere a una Vuelle ancora in rodaggio, che sarà anche priva di Eboua e forse Totè. Al PalaPizza ingresso a soli 5 euro

