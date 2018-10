PESARO - Reduce da un precampionato deludente, la Vuelle Pesaro ha iniziato il massimo campionato di basket come meglio non avrebbe potuto, battendo la OriOra Pistoia per 83-77, grazie soprattutto alle grandi prove di Mockevicius e Blackmon, ma anche McCree ha giocato un ottimo secondo tempo, dopo un primo tempo inguardabile.

La squadra di Galli è stata sotto fino all'inizio della ripresa, ma senza mai lasciarsi distanziare, e nel secondo tempo, grazie al ritorno di McCree ha sorpassato i toscani controllandoli senza problemi fino alla fine. Solo 6 punti per i pesaresi dalla panchina, ma ben 77 dai 5 titolari, gli stranieri, che si sono fatti valere.

