VENEZIA - Magra figura per la Vuelle Pesaro a Venezia, contro la fortissima Umana Reyer che non ha fatto sconti ai pesaresi e ha subito trasformato la partita in un utile allenamento. La squadra di Galli è ben presto scesa a -30 e anche a -40 prima di recuperare leggermente nel finale, con la sirena che ha fissato il tabellone sul 97-62. Per la squadra marchigiana poche consolazioni, tra cui quella di aver fatto esordire il russo Shashkov, che per lo meno ha rotto il ghiaccio. L'altra consolazione è che quasi nessun'altra avversaria della Vuelle sarà forte come quasta Umana Reyer

