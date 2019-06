Primo trionfo sull'erba per Matteo Berrettini. A Stoccarda il romano ha superato in due set 6-4 7-6 (13-11) il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime. Per Il 23enne romano si tratta del secondo titolo stagionale alla terza finale giocata nel 2019, la quarta in carriera. Numero 30 del ranking mondiale prima del torneo, il romano da domani ritoccherà il suo best ranking, piazzandosi al numero 22 del mondo. Straordinario Matteo che ha vinto il torneo senza perdere nemmeno un set e senza cedere mai il servizio. Berrettini è stato bravo a mentenere i nervi saldi soprattutto nel tie break quando il Aliassime ha avuto ben 5 set point. Ma Matteo è riuscito a gestire sempre il momento della gara e al terzo match point ha chiuso la contesa.

