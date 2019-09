Berrettini da impazzire, è in semifinale agli US Open e adesso sfida Nadal

Un Matteo Berrettini da sogno. L'azzurro del tennis batte, dopo una maratona, il francese Gael Monfils e vola in semifinale agli Us Open. Risultato storico per l'Italia. Berrettini ha battuto in cinque set Monfils per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 in 3 ore e 55 minuti al quinto match point dopo averne mancati uno sul 5-3, due sul 6-5 e uno sul 6-4 del tie break



Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il 23enne romano è il primo italiano ad arrivare fra i migliori 4 a New York 42 anni dopo Corrado Barazzutti. «Non so cosa dire, in questo momento ricordo poco, diciamo il doppio fallo sul primo match point. È stata una bella lotta, e complimenti a Monfils. Mentre giocavo pensavo anche di star assistendo, dal campo, a una delle più belle partite che abbia mai visto», ha detto intervistato dallo speaker sul campo dell'Artur Ashe Stadium dopo il successo che gli ha dato la semifinale degli US Open. «Sono felicissimo - aggiunge il romano -, grazie al pubblico, e grazie a tutti gli italiani. Ho avuto cinque match point? È meglio averne, e quando vinci è ancora più bello. Sono fiero di me stesso,e dedico questa vittoria alla mia famiglia e a chi mi segue e mi vuole bene».



In semifinale Matteo Berrettini sfiderà Rafael Nadal. Lo spagnolo numero 2 al mondo ha eliminato ai quarti l'argentino Diego Schwartzman n.21 in Atp per 6-4 7-5 6-2.

