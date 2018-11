Il Milan si reca al Benito Villamarin di Siviglia con il chiaro intento di riscattare la brutta sconfitta interna patita contro il Betis. I rossoneri, d'altronde, non possono permettersi altri passi falsi per non compromettere l'obiettivo della qualificazione ai sedicesimi: attualmente sono secondi con 6 punti a -1 dagli andalusi, ma con due sole lunghezze di margine sull'Olympiacos terzo.



SEGUI LA DIRETTA





© RIPRODUZIONE RISERVATA