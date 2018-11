Pierpaolo Bisoli non è più l'allenatore del calcio Padova. Il nuovo tecnico è Claudio Foscarini, che per dieci anni ha guidato alla grande il Cittadella, fra serie B e serie C.



L'annuncio della svolta tecnica arriva dal presidente del Padova, Roberto Bonetto prima della trasferta di Ascoli e nonostante il pari interno di sabato scorso col Cittadella: si parla di fortissime frizioni emerse nello spogliatoio fra lo staff tecnico e un gruppo di giocatori. Rottura che sarebbe, a quanto si apprende, insanabile.



SALUTO... AMARO - «Ringrazio la squadra per la grande prestazione di sabato con il Cittadella e ringrazio soprattutto i tifosi, che a centinaia, in queste ore, mi stanno testimoniando la loro solidarietà - sono le parole di Bisoli dopo l'esonero - Per il Padova ho dato l'anima».



Foscarini, 60 anni, ex calciatore di Montebelluna e Treviso, da inizio aprile aveva rimpiazzato Walter Novellino sulla panchina dell'Avellino nel campionato di B portando gli irpini alla salvezza diretta con 12 punti conquistati nelle 9 giornate sotto la sua guida. A fine stagione aveva annunciato la decisione di lasciare la squadra biancoverde ed era senza contratto.

