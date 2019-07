CASCIA - Gradita visita nel ritiro di Cascia: il patron Massimo Pulcinelli ha raggiunto i giocatori dell'Ascoli per un incontro voluto anche per conoscere meglio il nuovo gruppo. Il maggiore azionista dell’Ascoli ha pranzato insieme ai giocatori e allo staff, poi è ripartito per Roma. «Ho trovato un ambiente positivo, ho percepito una grande motivazione e ho visto i ragazzi vogliosi di far bene - ha detto Pulcinelli -. Ho parlato con Zanetti, ci siamo e vedo in tutti molta carica. Zanetti è un professionista serio, determinato e convinto delle proprie idee, sono certo che ci toglieremo delle soddisfazioni».



Pulcinelli ha spiegato gli obiettivi da raggiungere: «Cercheremo di fare meglio dell’anno scorso. Un anno fa mi ero posto dall’inizio come obiettivo i playoff, ma poi ho imparato che i campionati vanno vissuti e giocati. Ho capito strada facendo che esistono due campionati, uno di andata e un altro di ritorno, in cui è possibile che tutto venga rivoluzionato. Dovremo quindi cercare di farci trovare pronti a disputare due campionati, non uno».



Il patron ha parlato anche di Murawski. «La pratica è passata ai legali e ci penseranno loro. Sono molto dispiaciuto per la poca professionalità dimostrata da alcune persone, tuteleremo i nostri interessi in tutte le forme. Stiamo portando avanti altre trattative con professionisti di qualità pari o anche superiore, quando si chiude una porta si apre sempre un portone. I tifosi? Spero ci siano vicini come lo scorso anno o anche più. Credo che abbiamo dimostrato di essere una società ambiziosa, ci abbiamo messo faccia, amore e investimenti».

