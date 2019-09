PESARO - Se ne è andato dopo una lunga malattia all'età di 75 anni Riccardo Bocci, pesarese, amato e stimato noto tecnico di pallacanestro – militando anche in Serie A - e dal 2004 al 2008 Presidente del Comitato Regionale Fip Marche, dopo aver ricoperto dal 2001 i ruoli di vice presidente del Comitato Regionale di Pesaro e quello di componente del Consiglio Regionale.

Da coach nella sua carriera ha toccato varie piazze iniziando dalla sua Pesaro (settore giovanile della Victoria Libertas) e proseguendo a Porto San Giorgio, Forlì, Chieti, Ancona, Cagliari, Campobasso, Brescia e nuovamente a Pesaro con la Biesse in serie B. Parallelamente ha avuto incarichi anche nel Cna come Istruttore e componente dello staff delle Nazionali Giovanili. Il presidente Fip Gianni Petrucci, a titolo personale e a nome del Consiglio Federale, è vicino alla famiglia in questo particolare momento e ne condivide il cordoglio. Lo stesso ha fatto il presidente regionale Davide Paolini, che conosceva bene Riccardo. Anche la Carpegna Prosciutto si è unita al cordoglio per «l’amico Riccardo Bocci, coach di valore e uomo di grandi ideali».



I funerali di Riccardo Bocci si svolgeranno lunedì 30 settembre alle 15.30 alla Chiesa del Cimitero di Pesaro.

