FABRIANO - Si conclude dopo otto giornate l’avventura di Santiago Boffelli con la maglia della Ristopro Fabriano. L’ala classe 1983 passa alla Adriatica Industriale Corato, squadra già affrontata dalla Janus in questa stagione di Serie B.



La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in questi mesi e gli rivolge i migliori auguri per il resto della stagione e della sua carriera. La Janus e Santiago si lasciano in ottimi rapporti sotto l’aspetto umano, con la società che ha accettato, non senza dispiacere, la scelta del suo numero 8 di intraprendere una nuova strada.

