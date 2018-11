L' Atalanta scala la classifica: rimonta e supera il Bologna 2-1

L'Atalanta passa a Bologna e cala il tris di vittorie consecutive, rimettendosi all'inseguimento della zona Europa. Il Bologna resta a languire nei bassifondi, dando continuità solo sul piano del gioco alla crescita espressa con Torino e Sassuolo. A Inzaghi restano i rimpianti per le occasioni sprecate soprattutto nel primo tempo, quando mette in scacco l'Atalanta. La banda di Gasperini ringrazia e ribalta un match iniziato con il piede sbagliato. Il Bologna è reduce da due risultati utili ma, con sei reti prese in tre gare, Inzaghi si copre: niente Orsolini e il 4-3-3 lascia spazio al ritorno del 3-5-2, con Gonzalez e Krejcì al posto degli acciaccati Danilo e Dijks e Dzemaili per Poli. Gasperini ripresenta gli stessi titolari delle vittorie su Chievo e Parma. Viene premiata la scelta di Inzaghi: il Bologna domina il primo tempo sul piano delle occasioni, pur lasciando il possesso all'Atalanta: recuperi e ripartenze sono letali. La prima dimostrazione già al 2', quando Palacio crossa dalla sinistra, Santander gira basso per Mbaye, che brucia Gosens e segna l'1-0. Lo schiaffo non sveglia i nerazzurri. Anzi esalta il Bologna, che si rende pericoloso con le discese di Mbaye e i cross per Santander e Palacio: Berisha para sul paraguaiano e vede il tentativo di Palacio fare la barba al palo. Il Bologna ingabbia bene Ilicic con Helander e Krejcì: lo sloveno, bestia nera dei rossoblù (nonché sua vittima preferita, con 5 gol) non va oltre un paio di tiri scentrati.



Al 45' l'Atalanta è tutta in un'azione di Barrow. Gasperini nella ripresa aumenta il peso offensivo rinunciando a Barrow per Zapata. Il Bologna ha un'occasione con una conclusione di Dzemaili dal limite rimpallata da Palomino, ma finisce per pagare dazio. Al 13' Zapata tenta una conclusione dal limite: Gonzalez intercetta con il tacco trasformando la conclusione in un assist per Mancini, che in area non perdona. La partita cambia padrone. L'Atalanta cresce, il Bologna perde le distanze tra i reparti e al 25' arriva il sorpasso: cross di De Roon, la palla carambola su Mbaye, che offre un involontario assist a Zapata. Tocca a Inzaghi cambiare: dentro Orsolini per Krejcì e 4-3-3: il Bologna potrebbe pareggiare al 36', ma sulla sforbiciata volante di Palacio è provvidenziale Berisha. Il Bologna tenta il tutto per tutto inserendo Destro per Svanberg, ma i nerazzurri blindano il successo.



