Bologna-Inter 0-0, la Diretta Live | Icardi non ce la fa, va in tribuna.

Alle ore 18.00 allo Stadio D'Allara scendono in campo per il posticipo del sabato pomeriggio del terzo turno di Serie A Inter-Bologna. Gli uomini di Spaletti cercano la prima vittoria in campionato, dopo le deludenti partite contro il Sassuolo e il Torino a San Siro. Pippo Inzaghi pare intenzionato a schierare la stessa squadra che ha affrontato il Frosinone, forse con qualche piccolo cambio in attacco: il dubbio ruota intorno alla presenza o meno di Destro in campo dal primo minuto. Tramite il link che trovate immediatamente sotto potete seguire la diretta di Inter-Bologna per rimanere aggiornati sul risultato e seguire la cronaca minuto dopo minuto.

SEGUI > LA DIRETTA DI INTER-BOLOGNA MINUTO PER MINUTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA