Bologna, Mihajlovic ha fatto un discorso alla squadra in video

Non sarà domenica in panchina, per l'esordio in campionato del suo Bologna a Verona, ma Sinisa Mihajlovic troverà il modo di dirigere a distanza la squadra, dopo aver fatto le prove generali ieri a Pisa, in Coppa Italia, come rivelato dal suo collaboratore Emilio De Leo nel dopo partita: «Il tecnico ha fatto il discorso pregara alla squadra collegato in video conferenza. L'ho sentito durante l'intervallo e alla fine, ed ha assistito in tempo reale alla partita collegato in streaming e via microfono con il nostro collaboratore video, che a propria volta comunicava con me in diretta». Il tecnico, che il 15 luglio ha rivelato di essere affetto da leucemia, si avvia alla conclusione del primo ciclo di chemioterapia presso il reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del policlinico Sant'Orsola di Bologna. Intanto, dopo il successo per 3-0 sul Pisa che è valso il pass ai rossoblù per il quarto turno di Coppa Italia, in programma il 4 dicembre a Udine, il Bologna godrà di due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è in programma per mercoledì pomeriggio e la marcia di avvicinamento al Verona proseguirà con allenamenti quotidiani e la conferenza stampa pre partita di De Leo sabato, mentre la società prosegue sul mercato la caccia al sostituto di Erick Pulgar per il centrocampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA