Bologna-Parma 0-0 La Diretta Un derby che vale la salvezza

E' un lunedì sera bollente quello che va in scena questo pomeriggio al Dall'Ara, dove il Bologna affronta il Parma in un match che dirà molto su come le due compagini vivranno le ultime due partite di Serie A. I rossoblù vengono dalla sconfitta di San Siro, 2-1 col Milan, partita pagata pesantemente anche in termini di provvedimenti disciplinari a carico dei propri giocatori. Un solo punto in più per il Parma, che rischia se sconfitto di farsi coinvolgere nella lotta per non retrocedere.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

PARMA: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Gazzola, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.



Impossibile non ricordare lo spareggio della stagione 2004/05 tra felsinei e ducali per rimanere in Serie A: fu tra l'altro l'ultima volta che due squadre si affrontarono in uno scontro diretto di fine campionato per evitare la retrocessione. Andata a Parma, e vittoria degli ospiti per 0-1 grazie Tare; quando tutto sembrava deciso, il colpo di coda dei ragazzi allora allenati da Gedeone Carmignani, che con uno 0-2 ribaltarono le sorti del campionato condannando i rossoblù alla Serie B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA