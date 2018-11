Bolt, nessun accordo con i Mariners: stop alla carriera da calciatore

L'ex sprinter Usain Bolt dice addio, per il momento, al sogno di diventare un calciatore professionistico in Australia. Il giamaicano ha chiuso la sua avventura con una squadra di calcio australiana «immediatamente dopo» che le parti non hanno accettato il contratto che gli era stato proposto, come annunciato dal club. L'uomo più veloce del mondo ha provato per il club della A-League australiana, i Central Coast Mariners da agosto, ma poi ha rifiutato la proposta. «Desidero ringraziare i proprietari, la direzione, lo staff, i giocatori e i tifosi del Central Coast Mariners per avermi fatto sentire a mio agio durante il mio periodo qui», ha dichiarato Bolt. «Auguro il successo del club per la prossima stagione». Il rappresentante di Bolt e i Mariners non sono stati in grado di concludere un accordo, dopo che non erano riusciti a trovare partner commerciali esterni per aumentare l'offerta di stipendio per il velocista giamaicano di 32 anni e farlo giocare per il club come professionista. Secondo la stampa australiana, i Mariners avrebbero offerto un contratto di circa 150.000 dollari australiani (107.000 dollari Usa) senza alcuna garanzia che il giamaicano avrebbe giocato una gara in A-League. Il proprietario dei Mariners, Mike Charlesworth, ha dichiarato che il periodo di allenamento di Bolt è stato «reciprocamente vantaggioso» per il club e l'otto volte medaglia d'oro olimpica.



«Nonostante non siamo riusciti a far continuare il viaggio di Usain Bolt nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners, siamo stati entusiasti di avere avuto il campione olimpico, velocista e detentore del record mondiale nel nostro club nelle ultime otto settimane», ha aggiunto Charlesworth. «Sin dal primo giorno, Usain si è dedicato a far parte dei Mariners, si è integrato molto bene nella squadra e ha fatto grandi passi avanti come calciatore». Charlesworth ha detto che la partnership «ha aumentato il livello di attenzione sia sui Mariners che sulla A-League». Bolt, che si è ritirato dall'atletica leggera l'anno scorso, ha debuttato con i Mariners contro una squadra dilettante ad agosto, giocando per 21 minuti come esterno. La sua migliore prestazione è stata in una partita di beneficenza il 12 ottobre contro la squadra del Sydney Macarthur South West United, un club di secondo livello, dove ha segnato due gol nella vittoria del suo club per 4-0. Sei giorni dopo, a Bolt è stato offerto un contratto biennale dal club maltese La Valletta, che ha rifiutato. Bolt, noto tifoso del Manchester United, ho provato anche con il club della Bundesliga, il Borussia Dortmund con il Stromsgodset in Norvegia l'anno scorso. In Australia, la A-League è iniziata il mese scorso, con i Mariners che hanno giocato la loro prima partita contro il Brisbane Roar il 21 ottobre senza Bolt in squadra. Gara terminata in parità. I Mariners hanno finito il fondo alla classifica la scorsa stagione, anche se hanno vinto la A-League due volte in passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA