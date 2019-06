Il Porto è una destinazione gradita per Gigi Buffon. La conferma arriva direttamente da Silvano Martina, agente del portiere 41enne, in una dichiarazione al quotidiano portoghese O Jogo. «Non c'è nulla di concreto, nessun contatto diretto, ma l'idea di giocare nel Porto e in Portogallo è di grande interesse per Buffon», dice Martina commentando le ultime indiscrezioni di mercato secondo cui ci sarebbe un interessamento del club portoghese per il portiere campione del mondo con l'Italia nel 2006. Un intermediario si sarebbe già informato con Martina sulle condizioni per l'eventuale ingaggio di Buffon e avrebbe ricevuto conferme sul gradimento dell'estremo difensore per il Porto. «Parliamo di un club con una grande storia e che gioca in Champions League. Inoltre, lì ritroverebbe il suo amico Sergio Conceicao», dice Martina riferendosi all'attuale tecnico dei 'Dragoes', compagno di squadra di Buffon ai tempi del Parma. Il divorzio tra Buffon e il Paris Saint-Germain si è consumato nemmeno una settimana fa ma sul tavolo di Martina sono già arrivate diverse offerte, alcune da Brasile e Giappone. Il Porto sta sondando il mercato alla ricerca del sostituto di Iker Casillas, fermato un mese fa da un problema al cuore, ma sempre secondo O Jogo in questo momento Buffon non sarebbe la priorità. Il suo valore non è in discussione, ma le ricerche si starebbero concentrando su portieri più giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA