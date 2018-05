TORINO - Gianluigi Buffon sabato giocherà forse l'ultima partita della sua carriera in maglia bianconera all'Allianz Stadium dove la Juventus affronterà il Verona. Buffon, in panchina all'Olimpico contro la Roma, partirà tra i titolari per quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione davanti i suoi tifosi. Per la giornata di giovedì è stata convocata una conferenza stampa alle ore 11.30 presso lo Stadium dove Buffon comunicherà le sue intenzioni.

