Si apre con la sfida del venerdì sera tra Cagliari e Fiorentina il programma della 28esima giornata di Serie A. I sardi sono reduci dalla sconfitta di Bologna a seguito della quale hanno visto ridursi a 6 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, dal terzultimo posto occupato proprio dai felsinei. Per i viola, nel turno scorso, 1-1 in casa con la Lazio e ben 7 punti di ritardo dal sesto gradino in graduatoria, l'ultimo utile per accedere ad un posto nell'Europa League del prossimo anno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran.



FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Mirallas; Muriel. All.: Pioli.

