Un lutto che colpisce tutto il calcio africano. Non c'è solo il Gabòn ancora sotto choc per quanto avvenuto a Hermann Tsinga, 30enne centrocampista morto dopo aver accusato un malore in campo.



Il mediano gabonese, che militava nell'Akanda FC, ha accusato un attacco cardiaco al 23' della sfida di coppa contro il Missile FC, accasciandosi a terra durante un'azione d'attacco della sua squadra, che in quel momento si trovava in svantaggio per 1-0. Pochi secondi prima, Hermann Tsinga aveva vinto un contrasto aereo, consentendo ai suoi di mantenere il possesso della palla. L'intervento dell'ambulanza e i primi soccorsi in campo da parte di medici e altri calciatori sono stati tempestivi, ma il calciatore è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.



Il primo a soccorrere Hermann Tsinga è stato il medico della squadra avversaria, che ha tentato invano di praticargli un massaggio cardiaco.



Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K — Collins Okinyo (@bedjosessien) 3 marzo 2019

