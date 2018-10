Calciatore torturato e ucciso in un bosco «Recisi i suoi genitali»

di Alessia Strinati

Morto con i genitali recisi. Così è stato trovato Daniel Correa giovane calciatore di proprietà del Sao Paulo, ma in prestito al Sao Bento. Il calciatore è stato trovato in un bosco nei pressi di Sao Josè de Pinhais nell'area metropolitana della città di Curitiba nel sud del Brasile.



Infermiere violenta una 14enne nella corsa in ambulanza







Sul corpo del 24enne sarebbero state trovate diverse ferite di arma da taglio e probabilmente con lo stesso fendente gli sono stati recisi i genitali. Il corpo evidenzia diversi segni di tortura ma non è ancora chiaro chi possa aver fatto una cosa simile, né il motivo che possa aver spinto qualcuno a un gesto tanto violento. A scoprire il cadavere, come riporta la stampa locale, sono stati dei passanti che hanno subito dato l'allarme. Ora le autorità stanno indagando sul caso, ma non sembra ancora esserci una pista: «Dall'aspetto del corpo, si tratta di una situazione molto violenta. L'uomo aveva due tagli profondi sul collo, la testa era quasi decapitata e i suoi genitali erano recisi».



Considerato uno dei talenti del calcio brasiliano la sua morte ha lasciato senza parole la famiglia e anche tutti i suoi fan. Centinaia sono i messaggi di cordoglio che i suoi seguaci e i tifosi stanno rivolgendo ai suoi cari in queste ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA